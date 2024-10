La Pegasus Matera si presenta ai nastri di partenza forte della riconferma della prima squadra nel campionato nazionale di serie C1. I dettagli

Prima vigilia di campionato per le squadre dell’ASD Tennistavolo Pegasus, pronte all’esordio nei campionati 2024/2025.

Dopo una prima parte di stagione interamente votata ai tornei individuali, dove i pongisti materani si sono ben distinti in tutte le tappe interregionali di Puglia, Calabria e Campania, torna quindi il palcoscenico delle gare a squadre di tennistavolo: la Pegasus Matera si presenta ai nastri di partenza forte della riconferma della prima squadra nel campionato nazionale di serie C1, a cui si affiancano le due formazioni che disputeranno invece la C2 regionale lucana.

In C1 nazionale, per la prima giornata del girone Q, partenza subito in salita per gli uomini in rosso di capitan Giuseppe Fasano che saranno impegnati sul difficile campo del Tennistavolo Castrovillari.

La formazione calabrese è infatti tra le migliori favorite per la conquista di un posto ai vertici del girone, mentre la Pegasus cercherà di centrare l’obiettivo salvezza in un campionato che quest’anno si preannuncia ancora più complicato e agguerrito dello scorso.

Ad inasprire la contesa infatti, oltre al livello tecnico delle squadre con cui la Pegasus dovrà confrontarsi, le trasferte chilometriche che vedranno il rooster materano districarsi principalmente tra Calabria e Sicilia, con la zona di Reggio e Messina a farla da padrone.

La prima sfida dell’anno è quindi in programma domenica 13 Ottobre, dove dalle 10.00 del mattino si animerà la palestra F. Filpo del Polisportivo di Castrovillari (CS).

Atmosfera diversa quella che si respira invece in C2 regionale, in cui l’esordio nella nuova stagione a squadre coincide per la Pegasus con il derby tra le proprie due formazioni.

Da un lato gli uomini di capitan Franco De Leo proveranno ad inaugurare nel migliore dei modi la nuova annata pongistica, nel tentativo di migliorare il secondo posto ottenuto lo scorso anno; dall’altro i ragazzi di Angelo D’Ercole punteranno invece a replicare i buoni risultati della passata stagione con il cuor leggero e l’entusiasmo dei giovani mixato all’esperienza dei più esperti pongisti.

Il primo servizio della nuova stagione di C2 si batte così alle 16.00 di sabato 12 Ottobre, tra le mura amiche della palestra della scuola G. Marconi di Matera.