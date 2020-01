La nuova buonissima fragola di Nova Siri arriva sulle tavole dei lucani! I dettagli

La strada delle tipicità lucane si arricchisce di un nuovo prodotto: Rossetta®.

Questo il nome dato dalla società produttrice materana, Nova Siri Genetics, a questa nuova specialità di fragole lucane.

Ecco quanto emerge in un comunicato:

“Il 2020 di Nova Siri Genetics, società di ricerca e sperimentazione di nuove varietà vegetali, con sede a Nova Siri (Matera), in Basilicata, si apre con la diffusione sul mercato di una nuova varietà di fragola (NSG 120), nome commerciale Rossetta®.

Precocità, produttività e lunga vita commerciale sono i punti di forza di questa new entry nel panorama varietale della fragolicoltura mediterranea.

I frutti di Rossetta® sono di straordinaria bellezza: forma conica allungata, media grandezza, colore rosso brillante, superficie vellutata e resistente alle manipolazioni e alla conservazione.

Una fragola che si distingue rispetto alle altre cultivar in produzione nei mesi invernali per le eccellenti caratteristiche organolettiche, come la polpa rossa, consistente e con un giusto equilibrio acidi-zuccheri.

Una varietà innovativa che consente ai produttori dell’area mediterranea di utilizzare piante fresche, allargare il periodo di produzione, a partire dai mesi invernali e fino a primavera inoltrata, garantendo al mercato una fragola di altissima qualità.

Rossetta®, come tutte le altre varietà di Nova Siri Genetics, sono commercializzate in esclusiva sul territorio nazionale italiano dalla Primi Frutti Srl.

Il 2020 è un anno importante per Nova Siri Genetics.

Infatti per far conoscere la sua attività e le sue varietà, parteciperà in qualità di gold sponsor alla IX edizione del Simposio internazionale sulla fragola, organizzato dall’Università Politecnica delle Marche e dal Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria (CREA), in collaborazione con la Società Internazionale per la Scienza dell’Orticoltura (ISHS), che si terrà a Rimini dal 2 al 6 Maggio 2020″.

Nicola Tufaro, genetista e fondatore della società, spiega:

“Ottenute da incroci naturali, nel centro ricerca di Nova Siri Genetics, le piantine di Rossetta® sono state moltiplicate in vivai di altura in Spagna e Polonia, estirpate a metà Ottobre, inviate nelle varie aree produttive del mediterraneo (Sud Italia e Huelva in Spagna) ed entrate in produzione dopo circa 60 giorni dalla piantagione, nella terza decade di Dicembre”.