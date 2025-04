La bella Murgia Materana protagonista di una esposizione di fotografie. Ecco l’iniziativa

Dopo il successo registrato a febbraio la mostra “Murgia a cancelli”, fotografie di Annachiara Molinari e testi di Maurizio Camerini, torna in esposizione presso la sala conferenze dell’Open Space dell’Apt Basilicata, in piazza Vittorio Veneto.

Altrimedia Edizioni in collaborazione con l’associazione culturale Liberalia e la disponibilità dell’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata ripropone alcune delle immagini e dei contenuti editoriali presenti nel volume omonimo presentato a gennaio.

Altrimedia spiega:

“I 16 pannelli espositivi di “Murgia a cancelli” catturano l’essenza di un progetto editoriale sofisticato e autentico che intende porsi quale omaggio alla Murgia e alla bellezza dei suoi luoghi, esteriori e interiori, che ci restituisce uno dei sensi della vita: la natura e il nostro rapporto con essa.

Una mostra attraverso la quale ripercorrere l’intensità del territorio murgiano e i suoi innumerevoli itinerari naturalistici che attraverso la flora, le cavità rupestri, le sue grotte, i suoi profumi, la sua fauna e le sue tracce umane, presenti sin dalla notte dei tempi, intende suggerire una lettura simbolica, oltre che escursionistica, della murgia materana.

Suggestioni visive e verbali che disegnano un patrimonio immenso che spesso non si riesce a esperire completamente e che diventa, quindi, una opportunità significativa per trasferire ai turisti, ma anche, e forse soprattutto, a chi questo territorio lo abita, lo straordinario che vive in questa regione.

La ricercatezza dei brani – concetti che possono essere approfonditi riscoprendo volumi altrettanto ricercati, come emerge dalla bibliografia – e l’eleganza delle immagini accompagnano il lettore alla scoperta di un luogo simbolo del nostro territorio”.

Questi i due artisti:

Annachiara Molinari, nata a Matera nel 1972, vive e lavora nella città dei Sassi.

È appassionata di fotografia e di camminate in natura.

Ha pubblicato il libro Non Sono Mai Nato Non Sono Mai Morto (Altrimedia Edizioni, 2019).

Ha compartecipato con le sue fotografie ai libri Canto all’Ofra (Collana Troglodita 2021) e Cento Parole per Cento Fotografi (Scripta Manent 2020).

Ha partecipato ad alcune mostre fotografiche collettive tra cui Visioni Meridiane…Gesti d’amore organizzata da Cinesud (2019). Ha realizzato foto per il libretto del CD musicale Kore (2023).

Maurizio Camerini, nato a Matera nel 1960, appassionato di viaggi e cammini, è insegnante di yoga e mindfulness.

Tra le sue pubblicazioni:

– Pedagogie Africane (Edizioni La Meridiana, Molfetta, 2006);

– Un Vangelo apocrifo, in Pasolini. La diversità consapevole (Marco Saya, Milano, 2015);

– Di vento, di pietra, di polvere. MaterAfrica (Edizioni Giannatelli, Matera, 2016);

– Rocco e Amelia, in Deaths in Venice (Carteggi Letterari, Messina 2017), per il collettivo Action 30 nel 2020:

– Canto all’Ofra, 2021. Pasolini 1964 (con G. Palumbo e A. Manna);

– il volume collettivo Al bivio. La giovane scalmana di Rocco Scotellaro, 2023.

Ha realizzato L’uranio, il cinghiale e la zanzara, documentario in concorso al Premio Ilaria Alpi 2009.

Ecco la locandina dell’iniziativa.