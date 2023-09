La Festa Eccezionale dedicata allo Sport arriva a Policoro! Ecco il programma

𝑺𝑷𝑶𝑹𝑻 𝑪𝑰𝑻𝒀 𝑫𝑨𝒀 𝟮𝟬𝟮𝟯: La Festa Eccezionale Dedicata allo Sport arriva a Policoro!

Lo annuncia l’Amministrazione che fa sapere:

“È tempo di alzare il sipario su uno degli eventi sportivi più entusiasmanti dell’anno, lo SportCity Day 2023, che si terrà a Policoro il 16 e il 17 settembre.

Questo straordinario weekend di sport e divertimento promette di trasformare la città in un’arena di emozioni, sfide e gioia con un’ampia gamma di attività sportive coinvolgenti.

Il 16 settembre, alle ore 17:00, Policoro si illuminerà con la cerimonia di apertura, un momento solenne che segnerà l’inizio di due giorni indimenticabili.

Il cuore pulsante dell’evento sarà Piazza Heraclea, la Villa Comunale e i parcheggi vicini, che si trasformeranno in una palestra a cielo aperto!

Le opportunità per immergersi in emozionanti attività sportive saranno infinite, proprio come la varietà di sport che potrete sperimentare.

Ci sarà qualcosa per tutti i gusti e livelli di abilità .

Con istruttori esperti a disposizione, è il momento perfetto per scoprire una nuova passione o affinare le vostre abilità esistenti.

Il 17 settembre, il divertimento continuerà sulla costa con un’avventura al mare.

Lungo il lungomare sinistro tra il Lido Sirena, il Lido La Stiva, i campi da Paddle dell’Hotel Heraclea e il parcheggio del Lido Heraclea, avrete la possibilità di sperimentare sport acquatici entusiasmanti, creando ricordi indelebili con gli amici e la famiglia.

Ma l’SportCity Day non è solo uno straordinario evento sportivo; è un’occasione per riunirsi come comunità , celebrare lo spirito sportivo e godere del senso di appartenenza.

Sarà un fine settimana che rafforzerà i legami tra i cittadini e accenderà la passione per lo sport in ogni cuore.

Preparatevi a vivere due giorni indimenticabili e a sperimentare l’energia travolgente dello SportCity Day 2023 a Policoro.

Non perdete questa straordinaria opportunità di scoprire, giocare e connettervi con la vostra comunità .

Unisciti a noi in questa avventura sportiva unica e rendi il tuo settembre memorabile con lo SportCity Day 2023 a Policoro.

Vi aspettiamo per condividere la passione per lo sport e creare ricordi indimenticabili!”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

