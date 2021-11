La Caritas di Matera-Irsina con Monsignor Pino Caiazzo pronta ad offrire il suo aiuto a chi ha perso la speranza! Ecco la bella iniziativa

Caritas Diocesana di Matera-Irsina ha inaugurato ieri nel quartiere San Giacomo di Matera “La Boutique solidale”.

Alla cerimonia presente Monsignor Pino Caiazzo.

La Boutique è in un locale in via Meucci concesso in comodato d’uso gratuito alla Caritas dalla Fondazione Legato Volpe.

Chiunque vorrà visitarla avrà la possibilità di poter scegliere i capi, soprattutto nuovi, provarli nei camerini, muoversi in un luogo che è anche luogo di ascolto.

Ecco cosa scrive la Caritas Diocesana di Matera-Irsina a proposito di questa iniziativa:

“Chiediamoci a questo punto: che cosa è richiesto a noi cristiani davanti a questa realtà?

Ci è richiesto di nutrire la speranza di domani risanando il dolore di oggi.

Di recente mi è tornato in mente quel che ripeteva un Vescovo vicino ai poveri, e povero di spirito lui stesso, don Tonino Bello:

‘Non possiamo limitarci a sperare, dobbiamo organizzare la speranza’.

A noi, specialmente a noi cristiani, tocca organizzare la speranza, bella questa espressione di Tonino Bello: ‘organizzare la speranza’, tradurla in vita concreta ogni giorno, nei rapporti umani, nell’impegno sociale e politico.

Fa pensare il lavoro che fanno tanti cristiani con le opere di carità, il lavoro dell’Elemosineria apostolica… Che cosa si fa lì?

Si organizza la speranza.

Non si dà una moneta, no, si organizza la speranza.

Questa è una dinamica che oggi ci chiede la Chiesa.”

(OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO – SANTA MESSA Giornata Mondiale dei Poveri 14.11.2021)

Questo abbiamo fatto oggi come Caritas: organizzato la speranza.

Perché siamo fatti per rendere ragione della speranza che è in noi”.

Ecco alcune foto dell’inaugurazione di ieri.

