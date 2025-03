La Basilicata trionfa con Walter Nicoletti che vince l’Oscar nella categoria miglior cortometraggio d’animazione! Complimenti

La Basilicata trionfa nella “Notte degli Oscar”.

Così scrive il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“Walter Nicoletti e la sua “Voce Spettacolo” vincono l’Oscar nella categoria miglior cortometraggio d’animazione con “In the Shadow of the Cypress”.

Un vero orgoglio per tutta la Basilicata che dimostra, ancora una volta, di esprimere vere e proprie eccellenze.

Come Regione Basilicata continueremo a sostenere e a valorizzare il settore cinematografico che può esprimere ancora un potenziale culturale ed economico di primo livello.

Congratulazioni”.

Commenta la notizia anche il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella:

“Complimenti a Walter Nicoletti, distributore del corto ‘In the Shadow of the Cypress’, dei registi iraniani Shirin Sohani e Hossein Molayemi, che si è aggiudicato l’Oscar come Best Animated Short Film.

Per la Basilicata un successo che rilancia talenti lucani e location uniche”.