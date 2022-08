Irsina sempre più vicina a Matera: a breva, sarà terminata un’opera fondamentale! Ecco le foto

Buone notizie dal Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea:

“Si parte con l’asfaltatura dello svincolo tra Bradanica e SS96bis, ad opera di Capbeton.

A breve sarà terminata un’opera fondamentale per Irsina e per l’intero comprensorio che si avvicina ulteriormente a Matera e che consente, finalmente, di operare svolte in sicurezza per chi dalla A14/Melfi rientra ad Irsina.

Tanta fatica, tanti ostacoli superati per un’opera strategica per realizzare la quale il Comune è diventato soggetto attuatore, sostituendosi agli Enti competenti”.

Ecco le foto.

