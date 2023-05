Irsina: oltre 2000000 di euro per Chiesa e Affreschi di San Francesco! Le foto

“Oltre 2.000.000 per Chiesa e Affreschi di San Francesco. Altro grandissimo risultato”.

E’ quanto fa sapere il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea, che prosegue:

“Oggi la graditissima visita della Soprintendente Regionale Dott.ssa Tomaj.

Tantissimi i temi trattati e le linee su cui sviluppare sinergie e collaborazioni.

Intanto abbiamo fatto il punto della situazione su San Francesco, su cui sono concentrati due finanziamenti, uno per i meravigliosi affreschi (€ 150.000, i cui lavori stanno per iniziare) e l’altro sulla Chiesa (€ 2.000.000, stanziati a valere sul Pnrr Misura specifica per gli immobili di proprietà del Fondo Edifici Culto del Ministero dell’Interno, su cui sono in corso le ultime procedure amministrative).

Siamo felici perché da tempo inseguivamo il sogno di riportare a piena vita uno dei gioielli del nostro paese e oggi vediamo tanti splendidi frutti”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)