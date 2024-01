Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di FIM FIOM UILM FISMIC UGLM:

“In relazione all’incontro relativo al tavolo Automotive convocato presso il Mimit dal ministro Urso, per il primo febbraio alle ore 10.30, una delegazione di lavoratori di FDM e LAS, circa 50, con le segreterie territoriali di Basilicata, saranno presenti in presidio sotto il ministero al fine di poter sollecitare risposte concrete per la vertenza in atto”.

(In copertina: immagine di repertorio)