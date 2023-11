Incidente nel materano: “inutile e inopportuno fare previsioni sulle responsabilità. Solidarietà ai passeggeri, le loro famiglie e l’autista”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Antonio Cefola, Segretario Generale Regionale Uiltrasporti Basilicata:

“In riferimento all’incidente Bus FAL a Montescaglioso è inutile e inopportuno fare previsioni sulle responsabilità e inadempienze, per fortuna non ci sono stati infortuni gravi come in altre situazioni.

Certo che, al verificarsi degli ultimi casi, si pone in modo inconfutabile e necessario il controllo e l’attenzione al servizio da parte di tutti i soggetti interessati.

La Uiltrasporti solidarizza con i passeggeri, le loro famiglie e l’autista e auspica una immediata chiusura delle verifiche per conoscere l’esito degli accertamenti”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)