Matera, “Parco intergenerazionale di piazza della Visitazione e piazza Matteotti”: ecco quando la presentazione pubblica del progetto

Sarà presentato martedì 14 novembre, alle ore 10.30 nella sala congressi della Casa delle tecnologie emergenti di Matera in via San Rocco, l’innovativo progetto in corso di realizzazione del “Parco intergenerazionale di piazza della Visitazione e piazza Matteotti”.

Gli interventi previsti dal progetto, il cui importo complessivo è di 10,9 milioni finanziato con le risorse Po-Fesr 2014/2020 (Accordo di Programma ITI Sviluppo Urbano Città di Matera), e con fondi di bilancio comunale, rappresentano il meglio di quanto si stia realizzando in Italia in materia di rigenerazione urbana.

I lavori consentiranno di migliorare dal punto di vista estetico e funzionale, un’area centrale e nevralgica della città, dove saranno creati spazi di elevata qualità e all’insegna della sostenibilità ambientale.

L’incontro pubblico vedrà come relatori:

il sindaco di Matera Domenico Bennardi,

l’assessore con delega all’Urbanistica, Antonio Materdomini,

l’assessore alle Opere pubbliche, Angelo Cotugno,

il dirigente del settore Opere pubbliche, Ignazio Oliveri,

il progettista esecutivo Mauro Saito.

Sono stati invitati Ordini professionali, associazioni di categoria e culturali.

L’occasione sarà utile anche per raccogliere proposte e suggerimenti, compatibilmente con quanto consentito dai livelli di progettazione raggiunti.

Tutto l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Matera.a

