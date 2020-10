Incidente nei pressi della Bradanica! Coinvolto un trattore

Ancora un incidente si è consumato sulle nostre strade.

Nel primo pomeriggio e per cause ancora da definire, nei pressi dello svincolo per la Bradanica un grosso camion si è scontrato con un trattore.

Entrambi proseguivano verso la stessa direzione.

Non si esclude un problema di “precedenza”.

Ricordiamo che questa è una strada di grande rilevanza interregionale che, finalmente sembra sia arrivata al suo completamento dopo ben 40 anni.

