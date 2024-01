Incidente mortale sulla Basentana: “In campo soluzioni che rendano più sicura la percorrenza”. L’iniziativa

Mercoledì sera si è svolto a Matera il primo coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, dopo il congresso provinciale di domenica scorsa in cui è stato eletto nuovo Coordinatore del partito per la provincia di Matera Michele Giordano.

Dopo alcuni adempimenti formali e burocratici dell’assemblea, il nuovo Coordinamento si è soffermato a dibattere anche della questione della sicurezza di transito e percorrenza della statale “Basentana” in pendenza di cantieri e lavori in corso.

Unanimemente è stato espresso il cordoglio per le vittime del grave incidente accaduto e il Coordinamento ha impegnato la classe dirigente e gli eletti di FdI ad interloquire con l’ANAS al fine di ottenere, nei modi più opportuni, sicurezza per gli automobilisti e tutela di tutte le attività agricole adiacenti il tratto di strada della SS407 Basentana interessata dai lavori in corso.

Al riguardo Michele Giordano, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia ha dichiarato:

“Quanto è accaduto sulla statale “Basentana” all’altezza di Pisticci scalo è gravissimo.

Riteniamo che vadano assicurati, durante lo svolgimento dei lavori, più alti ed efficaci sistemi di sicurezza e sia agevolato il transito sicuro di mezzi agricoli.

Per questo i nostri eletti, nei prossimi giorni, promuoveranno la convocazione di un tavolo di discussione con l’Anas per chiedere, vagliare e, da subito, mettere in campo soluzioni che rendano più sicura la percorrenza nei tratti di “Basentana” interessati dai lavori e con cantieri aperti, perché detti lavori procedano con maggiore speditezza e perché vengano assicurati ai molti agricoltori che hanno aziende nei dintorni complanari ed accessi per poter accedere adeguatamente alle loro attività»