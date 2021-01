Incidente a Matera.

In via Nazionale, all’altezza dell’incrocio con via Salvo D’Acquisto, un’auto si è scontrata contro uno scooter.

La persona alla guida dello scooter sarebbe stata scaraventata qualche metro più in là rispetto al luogo dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia di Stato.a

