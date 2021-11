In sciopero gli studenti di Pisticci fanno visita al presidente Marrese: “abbiamo approfondito i problemi della loro scuola”. Complimenti a questi giovani

Scrive il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“Significativo l’incontro avuto nella mattinata di oggi negli uffici della Provincia con una delegazione di studenti del Liceo Classico di Pisticci, preziosa realtà del territorio.

I nostri giovani hanno deciso di riempire di contenuti una giornata di sciopero facendo visita all’Ente provinciale per approfondire con me alcuni problemi che interessano la scuola che li ospita; altresì riaffermando, in questo caso nei confronti di un luogo delle istituzioni, la curiositas: quell’attitudine straordinaria delle nuove generazioni a voler conoscere attraverso l’esperienza ciò che riguarda loro da cittadini.

Un’occasione per sottolineare, ancora una volta, l’apertura della Provincia di Matera e l’attenzione significativa ai protagonisti del domani”.

