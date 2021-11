Matera: “Finalmente una potatura di alberi a regola d’arte”! Ecco le foto

Scrive il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi:

“Fatemelo dire, finalmente una potatura di alberi a regola d’arte, programmata nei tempi giusti e nei modi giusti, un ringraziamento al settore ambiente, al nostro nuovo agronomo e alla ditta operante.

Abbiamo investito alcune importanti risorse per le situazioni più emergenziali in città scelte dagli esperti agronomi, in una città che da anni attendeva interventi del genere.

Questa programmazione andrà fatta ogni anno per evitare di accumulare il lavoro.

I prossimi interventi saranno a Piccianello e Villa Longo.

Il paradosso è che mentre si svolge un lavoro così accurato in un cantiere ad Agna con stazione appaltante Invitalia si abbattono alberi senza tenere conto del piano del verde, siamo intervenuti tempestivamente e grazie all’assessora Graziella Corti siamo riusciti a bloccare subito i lavori, ora andranno verificate eventuali responsabilità.

Gli alberi sono vita, e chi pianta un albero pianta una speranza, per questo in occasione della festa Nazionale dell’albero pianteremo alberi presso il parco Macamarda dalle ore 9:30 del mattino insieme ad associazioni, rappresentanti delle istituzioni, della politica, studenti, cittadini, venite a piantare una speranza”.

Ecco alcune foto della potatura di oggi.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)