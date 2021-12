In questo comune del materano sono stati completamente rigenerati spazi degradati e immobili fatiscenti! I dettagli

Lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 12:00, alla presenza delle massime autorità istituzionali, l’amministrazione comunale di Montalbano guidata dal Sindaco Piero Marrese, già Presidente della Provincia di Matera, inaugurerà ufficialmente gli immobili del Centro Storico di via Caracciolo e tutta l’area antistante del Belvedere a conclusione di un progetto specifico che rientra nel più ampio disegno politico-amministrativo di “Urban Regeneration” della “terra vecchia montalbanese”.

Un ulteriore grande risultato dell’amministrazione finalizzato a rivivere nuovamente gli spazi degradati e gli immobili fatiscenti completamente ristrutturati e rigenerati, con evidenti ricadute positive per la qualità della vita, della sfera sociale, economica e ambientale di Montalbano.

Le unità immobiliari in particolare saranno destinate a scopi abitativi per le giovani coppie e le famiglie che versano in stato di bisogno.a

