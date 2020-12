In questo Comune del materano neomaggiorenni hanno ricevuto un apprezzatissimo regalo! Ecco l’iniziativa

Riceviamo e Pubblichiamo il Comunicato Stampa della Fidas di Grassano (MT) sulla festa di compleanno per i neo 18enni che quest’anno è stata diversa dalle passate edizioni.

Ad accogliere nei giorni scorsi, nella sezione e rigorosamente uno alla volta i nati del 2002, il presidente Carlo Loiudice, Michele Lupoli Coordinatore del gruppo Giovani e componenti del direttivo per la consegna di un piccolo regalo per non perdere quel legame che lega l’associazione da diversi anni ai neo maggiorenni.

Scrive Michele Lupoli nella lettera inviata ai 63 giovani:

“Come da tradizione ormai da tanti anni questa doveva essere una lettera di invito per partecipare alla tradizionale festa dedicata a voi ‘Buon Compleanno 18enne’.

Una giornata ricca di momenti di gioia e condivisione, che vi fa sentire parte sostanziale di una grande famiglia che ha l’unico obiettivo di fare del bene al prossimo, alla quale quest’anno per ovvi motivi, abbiamo dovuto rinunciare.

Da quasi un anno e non sappiamo ancora per quanto tempo, siamo costretti a rinunciare a quelli che sono sempre stati i nostri piccoli rituali quotidiani ai quali ciascuno di noi è affezionato, dagli abbracci alle persone più care, al modo di pensare e soprattutto agire.

Sono tante, troppe, le persone che ci hanno lasciato e continuano a passar a miglior vita a causa di questa crisi sanitaria ed il nostro pensiero in questo periodo natalizio, va a loro ed alle famiglie che stanno affrontando questa terribile emergenza sanitaria, e a chi nonostante tanti sacrifici e pazienza ha sconfitto questo male.

Andrà tutto bene, perché anche nei momenti di difficoltà, ci sono persone che possono contare su di te e sul tuo gesto gratuito ed altruista del dono del sangue, per il quale rinnovo il mio ringraziamento sincero a nome di tutto il direttivo.

Un gesto di civiltà che potrai svolgere in totale sicurezza presso il nostro centro di raccolta, grazie alla prenotazione programmata.

Una modalità che ci ha consentito di evitare assembramenti e di rendere il gesto della donazione del sangue più semplice.

Non abbiamo potuto festeggiare assieme la vostra giornata, ma ci teniamo a consegnarti un piccolo pensiero, un powerbank, indispensabile ormai nelle nostre vite, che rappresenta per te una coccola, una carica, che diventa veicolo di promozione che potrai portare sempre con te, orgoglioso di essere un donatore di sangue.

Auspico quanto prima di poter tornare alla normale attività associativa che ci vede impegnati anche fuori regione come ad esempio la collaborazione e scambio con la Fidas Gela nella persona del suo coordinatore giovani Alessandro Gastella e il suo presidente Enzo Emanuello conosciuti nella grande famiglia Fidas.

Intanto con la donazione di Domenica e le 43 sacche raccolte la Fidas Grassano (MT) chiude l’anno col botto superando le 800 unità ematiche raccolte nel 2020″.

Ecco alcune foto della consegna del regalo ai giovani che hanno compiuto 18 anni quest’anno:

