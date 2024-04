“In provincia di Matera situazione difficile per questi pazienti”. I dettagli

“La gravissima condizione in cui versano i talassemici in provincia di Matera, abbonati a loro stessi e privi di adeguati sostegni sia economici sia sanitari, inchioda la Giunta Bardi alle proprie responsabilità, perché non c’è giustificazione alcuna per un governo regionale che disattende gli impegni assunti con legge e non garantisce a questi pazienti fragili cure adeguate alle loro esigenze di salute.

È quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale Giovanni Vizziello.

Spiega Vizziello:

“Grazie ai progressi della ricerca scientifica e della genetica in particolare il futuro delle persone affette da talassemia è oggi molto meno preoccupante rispetto a qualche anno fa tuttavia occorre ricordare che si tratta di una patologia che comporta spesso delle complicanze di rilevante entità e che quindi presuppone un monitoraggio costante del paziente e soprattutto una strategia di cura che sia il frutto di un approccio multidisciplinare.

Purtroppo rispetto ad entrambi questi elementi si registrano gravi lacune in provincia di Matera, mancando del tutto per questi pazienti un PDTA in grado di garantire agli stessi un percorso di cura strutturale e multidisciplinare, con l’aggravante che le terapie assistenziali di base solo assicurate solo per poche ore al giorno dai medici del reparto di ematologia dell’ospedale di Matera.

Altrettanto ingiustificabili le inadempienze della Giunta Bardi rispetto agli impegni assunti con legge nei confronti dei talassemici di raddoppiare l’importo del contributo mensile di 240 euro e che a tutt’oggi risultano disattesi per mancanza di copertura finanziaria.

Tutte queste lacune devono essere colmate al più presto, soprattutto alla luce della competenza, esperienza e disponibilità dimostrata negli anni dal personale medico del Madonna delle Grazie di Matera, pronto a far parte di un gruppo di lavoro al servizio dei pazienti talassemici, al fine di migliorarne le condizioni di salute e di vita”.