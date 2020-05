In provincia di Matera mucca salvata dai Vigili del Fuoco! Ecco le foto dell’intervento

Questa mattina, alle 9:30 circa, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Policoro per il salvataggio e recupero di una mucca, in Via Andriace, nel Comune di Scanzano Jonico.

La mucca è inavvertitamente caduta all’interno di un pozzo della profondità di circa 5 metri, con presenza di acqua.

La squadra intervenuta, con il supporto del nucleo sommozzatori di Taranto e dell’autogrù di Matera, ha imbragato la mucca riuscendo a portarla in salvo.

Di seguito alcune immagini dell’intervento.

