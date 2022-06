In Italia cresce sempre di più la soglia di povertà assoluta rimanendo ai massimi storici dall’inizio della pandemia. I dati

Cresce sempre di più la soglia della povertà assoluta in Italia rimanendo ai massimi storici dall’inizio della pandemia.

In una condizione di povertà assoluta, secondo l’Istat, ci sono oltre 1,9 milioni di persone.

Infatti, come riportato da il fatto quotidiano:

“L’Istituto di statistica sottolinea che si confermano ‘sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno d’inizio della pandemia dovuta al Covid-19′.

In questa fascia di povertà assoluta si trovano poco meno di 1,4 milioni di bambini e ragazzi sotto i 18 anni: rappresentano il 14,2% del totale dei minori in Italia.

L’incidenza varia dall’11,4% del Centro al 16,1% del Sud.

La sostanziale stabilità di questi dati dal 2020 al 2021, secondo l’Istat, è dovuta a diversi fattori.

Tra le varie cause l’istituto indica il fatto che l’aumento più contenuto della spesa per consumi delle famiglie meno abbienti (+1,7% per la quasi totalità delle famiglie in povertà assoluta) non è stato sufficiente a compensare la ripresa dell’inflazione (+1,9% nel 2021).

In assenza di questo balzo dell’inflazione –calcola l’Istat– la quota di famiglie in povertà assoluta sarebbe scesa al 7% e quella degli individui all’8,8%.

I maggiori consumi, dunque, non compensano l’inflazione.

Peggiora la condizione delle famiglie con maggior numero di componenti.

Nel 2021 l’incidenza di povertà assoluta raggiunge il 22,6% tra quelle con cinque e più componenti e l’11,6% tra quelle con quattro; segnali di miglioramento provengono dalle famiglie di tre (da 8,5% a 7,1%) e di due componenti (da 5,7% a 5%).

Il disagio è più marcato per le famiglie con figli minori, per le quali l’incidenza passa dall’8,1% delle famiglie con un solo figlio minore al 22,8% di quelle che ne hanno da tre in su.

Invece l’incidenza di povertà è più bassa, al 5,5%, nelle famiglie con almeno un anziano e si conferma al 3,6% tra le coppie in cui l’età della persona di riferimento della famiglia è superiore a 64 anni.

In generale, sottolinea l’istituto nazionale di statistica, la povertà familiare presenta un andamento decrescente all’aumentare dell’età della persona di riferimento; generalmente, infatti, le famiglie di giovani hanno minori capacità di spesa poiché dispongono di redditi mediamente più bassi e hanno minori risparmi accumulati nel corso della vita o beni ereditati.

La povertà assoluta riguarda il 9,4% delle famiglie con persona di riferimento tra i 18 e i 34 anni e il 5,2% di quelle con persona di riferimento oltre i 64 anni.

Gli stranieri residenti in povertà assoluta sono oltre un milione e 600mila, con una incidenza pari al 32,4% (dal 29,3% nel 2020), oltre quattro volte superiore a quella degli italiani (7,2%)”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)