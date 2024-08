“In Emilia Romagna servizi eccellenti ma devo dire che l’Ospedale di Matera si avvicina molto a quella realtà”. La testimonianza

Pubblichiamo questa mail firmata da una paziente che segnala la sua positiva esperienza con il reparto Ginecologia ed Ostetricia all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera nel periodo di Ferragosto.

Come riporta l’Asm:

“La paziente sottolinea la competenza, l’accuratezza nella diagnostica, la pulizia del reparto, la disponibilità e la gentilezza del personale sanitario a tutti i livelli.

Al ringraziamento esteso a tutto il personale del Presidio Ospedaliero di Matera si unisce anche il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo.

‘Gentilissimo Direttore,

Vorrei farle presente un caso di buona sanità nel Presidio Ospedaliero di Matera.

Sono residente da vent’anni in Emilia Romagna e sono abituata ai servizi eccellenti di quella Regione.

Devo dire che il reparto di Ginecologia e Ostetricia di Matera diretto dal Dott. Trojano si avvicina molto a quella realtà.

Ho avuto necessità di far curare mia mamma, che risiede in provincia di Matera, per un problema di cui ignoravamo l’esistenza.

Devo dire che sono stati effettuati tantissimi esami diagnostici strumentali accurati e si è arrivati subito a inquadrare la problematica a seguito della quale è stato eseguito un intervento di chirurgia mininvasiva/laparoscopia che ha permesso a mia mamma, una persona anziana e fragile, di avere una ripresa rapida con il minimo dei disagi post operatori.

Il reparto è pulitissimo e il personale sempre gentile e disponibile.

Il Dottor Trojano è stato davvero competente e ha un lato umano sensibile e delicato.

Il suo staff è altrettanto professionale, cito il Dott. Memmola le Dott.sse Mastronardi, Cardinale e Putino per la loro pazienza e amabilità.

Un ringraziamento speciale anche all’oss Antonella Matera e alle infermiere Lucia Morelli, Rosa Restieri e Carmela Perciante per averci fatto sentire sempre a casa.

Insomma in un periodo festivo in cui molti ambulatori sono chiusi e molti servizi sono sospesi qui si lavora a pieno ritmo garantendo ogni tipo di servizio!

Grazie a tutti voi!”.