In Basilicata in Ministro Speranza: “Dobbiamo tenere alta l’attenzione. Questa fase dobbiamo viverla ancora con prudenza e cautela”

Stamane presso il Teatro Stabile di Potenza, alla presenza del Ministro della salute Speranza, del Presidente della Regione Basilicata Bardi, del Prefetto Vardè, del sindaco Guarente e del Vicario del Questore La Franca, si è svolta la cerimonia per il conferimento delle onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica.

Prima della premiazione il Ministro Speranza, felice di essere tornato nella sua città, ha così dichiarato:

“Sono emozionato a parlare in questo teatro, a 50 metri da casa mia.

Non potevo non venire per onorare San Gerardo.

Sono molto devoto e non avrei mai mancato per la festa patronale, anche se quest’anno non si è potuto viverla in pompa magna.

Il 29 Maggio c’era la sfilata dei Turchi, che dobbiamo al più presto ripristinare.

Era anche l’ultimo giorno di scuola.

Il mio auspicio è che, a partire dall’anno prossimo, la si possa fare come è sempre stato negli anni.

Questa fase dobbiamo viverla ancora con prudenza, con cautela, gradualità.

Dobbiamo tenere alta l’attenzione, ma questo è il momento giusto di programmare il futuro.

Questi mesi ci mettono sulle spalle una grande responsabilità, quella di provare a ricostruire, a rifondare e ripartire.

Il nostro Paese sta molto meglio, la strada è quella giusta, ieri sono state somministrate 560 mila vaccinazioni.

La pandemia ci ha insegnato che il servizio sanitario nazionale è la cosa più importante che abbiamo, non te ne rendi conto quando stai bene, ma quando sei toccato in modo collettivo o individuale ti rendi conto di come valga più di ogni cosa, è il cuore dell’articolo 32 della nostra Costituzione, poche parole che indicano la traiettoria essenziale.

Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, se una persona sta male non devono contare soldi o luogo di nascita o colore pelle, se una persona sta male va curata sempre e comunque è un diritto da difendere con i denti”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)