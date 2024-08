“Importante sostenere la Fondazione Basilicata Matera 2019 che può offrire un salto di qualità per la cultura e lo spettacolo dal vivo”. Questa la situazione

“È importante sostenere Fondazione Basilicata Matera 2019, la Fondazione Teatro Francesco Stabile e Teatri della Basilicata e il Parco Regionale della Musica.

Insomma tre soggetti che possono offrire un salto di qualità per la cultura e lo spettacolo dal vivo.

Certo vanno superate alcune criticità che attengono ai tempi della programmazione e alla certezza delle risorse; fare un salto di qualità rispetto alle attuali condizioni che determinano una sofferenza da parte degli operatori”.

È il pensiero del Capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che sottolinea:

“Mentre si opera per correggere alcune storture dobbiamo anche pensare a rilanciare e creare nuove sfide e progettualità innovative che possano dare continuità all’offerta culturale e anche opportunità a tante professionalità consolidate ed emergenti; sviluppare un indotto economico.

La consolidata esperienza della Fondazione Basilicata Matera 2019 va rilanciata così come va sostenuta l’idea della Fondazione Teatro Francesco Stabile e Teatri della Basilicata avviata dall’Amministrazione di Potenza guidata da Mario Guarente, ma anche esplicitata nell’accordo politico programmatico che ha portato Vincenzo Telesca a sindaco della Città capoluogo.

Una sfida non semplice ma sulla quale provare a giocare più di qualche carta.

E infine su mia proposta nella X Legislatura fu approvato in Consiglio regionale l’art 25 bis della L.R. 27/2015 che ha istituto il Parco Regionale della Musica che sarebbe dovuto essere disciplinato da legge regionale a seguito di manifestazione d’interesse, un concorso di idee, che prevedeva per il primo classificato, per la qualità progettuale, un premio di 25.000 euro.

Questo progetto sarebbe servito per dare corso alla istituzione del Parco Regionale della Musica in cui potrebbero trovare espressione ed opportunità tante esperienze artistiche, storiche e culturali della nostra regione”.