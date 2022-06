Il “Salva Potenza” può essere ripetuto anche per la città di Matera”! La proposta del sindaco

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, fa sapere alla comunità:

“Il ‘Salva Potenza’ può essere ripetuto anche per la città di Matera.

Ciò che si chiede è semplicemente un rapporto alla pari, senza alimentare inutili campanili ma una salvaguardia equa di tutti i comuni lucani.

Per Matera chiediamo 25 Milioni di euro in tre anni da investire per:

il rifacimento delle strade cittadine,

affrontare il caro bollette,

programmare la gestione del canile comunale.

La mozione sarà discussa nel consiglio comunale del 13 Giugno”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)