Il re dei casting nella nostra Matera: “Mi sono innamorato di questa Città come non mi era mai successo prima per nessun altro luogo”. I dettagli

“Chiunque veda Matera non può non restarne colpito tanto è espressiva e toccante la sua dolente bellezza”. così descriveva Matera, Carlo Levi nel 1952.

Ad affascinare non solo i turisti sono soprattutto la sua storia e la sua cultura che ne fanno una delle città più belle ed antiche del mondo.

Ad essere colpito dalla nostra Matera anche il re dei casting, Maurizio Cusano, in città per le riprese del film “Pins and Needles”.

Queste le sue parole, riportate dall’Ufficio Cinema Comune di Matera:

“Mi sono innamorato di Matera come non mi era mai successo prima per nessun altro luogo.

A tutti Voi che mi avete conosciuto e che mi siete stati vicini, nonché alla vostra meravigliosa città, lascio un pezzo del mio cuore, per l’accoglienza da Imperatore che mi avete riservato.

Grazie Matera!”.

