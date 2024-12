Il prof. Cassano di Pisticci all’evento più rilevante in Italia sui temi delle nuove tecnologie e della intelligenza artificiale. I dettagli

Si è poco conclusa la IV edizione di “Stati Generali del Diritto di Internet e della Intelligenza Artificiale” a cura dei due professori – lucani – Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma, Firenze e Milano della European School of Economics e Docente Luiss (originario di Pisticci), e Francesco Di Ciommo, Prorettore e Professore ordinario di Diritto privato hashtagLuiss (originario di Lavello).

Si tratta dell’evento più rilevante in Italia, sui temi delle nuove tecnologie e della intelligenza artificiale.

La tre giorni ha visto l’introduzione di Federico Freni, Sottosegretario di Stato Ministero dell’Economia e delle Finanze e Paola Severino, Presidente della Luiss School of Law e Professore Emerito di Diritto penale e la partecipazione, tra gli altri, di Giuseppe F. Italiano, Prorettore per l’Artificial Intelligence e le Digital Skills e Professore di Computer Science hashtag#Luiss.

<Il diritto di Internet e dell’Intelligenza artificiale è chiamato a farsi interprete dei numerosi e complessi cambiamenti che stanno attraversando la nostra società.

È una sfida che va portata avanti con un approccio pragmatico e flessibile, a partire dalla regolazione che non può risultare sganciata dalla crescita e dallo sviluppo.

È un po’ come costruire una strada in una valle incontaminata.

Ci stiamo concentrando troppo sugli autovelox da installare alla fine e troppo poco sul costruire il tracciato.

È il momento di ribaltare questa prospettiva.

Per farlo occorre anche accettare l’idea che possano esistere dinamiche giuridiche realmente globali. Fenomeni come Internet e l’Intelligenza artificiale richiedono un approccio normativo che non può prescindere da una regolazione uniforme, quindi ragionata>.