Il Prefetto di Matera ha ricevuto l’Ambasciatore di Francia in Italia. Ecco l’incontro

Il Prefetto di Matera, Cristina Favilli, ha ricevuto oggi a Palazzo del Governo, l’Ambasciatore di Francia in Italia, M. Martin Briens.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di serena e proficua cordialità, sono state trattate tematiche di carattere storico, economico e culturale riguardanti il territorio provinciale, nell’ottica di potenziare ogni forma di collaborazione possibile tra i due Paesi.

In particolare, sono state illustrate le strategie di sviluppo del settore turistico, che negli ultimi anni ha visto crescere notevolmente il flusso di visitatori provenienti dalla Francia e, più in generale, sono state approfondite tematiche riguardanti lo stato della provincia, quali la rete delle infrastrutture esistenti e in corso di completamento, l’organizzazione del sistema di protezione civile, la sicurezza, il rapporto tra giovani ed istituzioni.

L’Ambasciatore ha ringraziato il Prefetto per l’accoglienza ricevuta e l’incontro si è concluso con l’auspicio di favorire ulteriori momenti di confronto e condivisione.