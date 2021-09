Il Papa incontra alcuni sindaci lucani: “grande emozione che è difficile tradurre in parole”. Ecco le foto

Il sindaco di Forenza, Francesco Mastrandrea, insieme ad altri sindaci lucani e al Presidente dell’Anci Basilicata, Andrea Bernardo, sono stati ricevuti ieri dal papa in occasione del decennale della fondazione dell’associazione “Città del SS. Crocifisso”.

Questo il commento del sindaco ad una giornata di grande valore spirituale:

“Abbiamo fatto visita al Papa.

In Dono per Lui la litografia del volto del nostro Crocifisso e del volume Forenza Barocca in occasione del decennale dell’Associazione delle città del crocifisso”.

Ecco cosa scrive in proposito l’associazione sull’evento:

“Ieri, l’Associazione delle Città del SS.Crocifisso, ha avuto la possibilità di vivere una giornata intensa ed emozionante.

Il Santo Padre, Papa Francesco, ha accolto in udienza, sul Piazzale Santa Marta, i rappresentanti istituzionali e i referenti delle Municipalità aderenti all’Associazione Nazionale delle Città del Ss.Crocifisso, una comunità associativa che ingloba ben 46 Comuni della penisola italiana che si riconoscono nel culto nei confronti del Ss.Crocifisso.

In seguito, nella Basilica di San Pietro, si è svolta la Celebrazione Eucaristica, officiata da Sua Eminenza, il Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica.

Presenti 32 Comuni di questa famiglia Associativa, il Presidente Alesio Valente e il vicepresidente Aldo Luongo; l’assistente spirituale, don Beniamino; il Segretario Giuseppe Semeraro, deus ex machina; la responsabile delle attività di promozione e di organizzazione, Nunzia Digiacomo; l’addetto alla comunicazione, Pino Lotta e parroci e gli ambasciatori.

Sono stati momenti di grande emozione che è difficile tradurre in parole“.

Ecco le foto di alcuni momenti durante l’incontro con il Papa.

