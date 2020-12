Il Ministro Sileri in Basilicata: “se scenderanno i contagi la Regione sarà gialla”

Il viceministro alla Salute con delega alla ricerca, Pierpaolo Sileri, questa mattina ha fatto tappa in Basilicata, precisamente a Rionero (PZ).

Queste le sue parole in merito all’emergenza Coronavirus nella nostra Regione:

“La gestione del Covid in Basilicata non è stata diversa da quella fatta da altre Regioni.

Anche la Basilicata ha avuto le difficoltà comuni ad altre Regioni ma ora i numeri stanno andando meglio.

Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, se scenderanno ulteriormente i contagi e il sovraccarico delle strutture sanitarie, che finora non è stato drammatico, presto la Basilicata tornerà ad essere regione gialla.

La mia è stata una visita per portare il ringraziamento del Governo a chi ha lavorato duramente nel periodo Covid per trattare le altre patologie gravi, come quelle neoplastiche.

E’ stato per me importante portare solidarietà ai medici, agli infermieri e ai ricercatori che sono stati in passato trascurati.

Su ricerca e formazione dobbiamo rafforzare gli investimenti per stabilizzare le professionalità che vi operano e i ricercatori.

Intendiamo assicurare loro un futuro, soprattutto nel Mezzogiorno.

In aree come queste avere un punto di eccellenza, non solo per i pazienti ma anche per chi lavora e per le loro famiglie è un fatto importante”.

