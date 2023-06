Il materano Cosimo Dottorini nuovo direttore di Confapi Matera! Auguri di buon lavoro

Cosimo Dottorini nuovo Direttore di Confapi Matera.

Il Presidente De Salvo ringrazia Vito Gaudiano per il lavoro svolto in 4 anni Cosimo Dottorini, materano, classe 1970, laureato in Scienze Economiche e Bancarie, è il nuovo Direttore di Confapi Matera.

Con una lunga esperienza nel mondo associativo industriale, il Dott. Dottorini subentra a Vito Gaudiano che ha diretto l’Associazione negli ultimi 4 anni dopo la prematura scomparsa di Franco Stella nel 2019 e che oggi lascia per dedicarsi pienamente alla sua attività imprenditoriale.

Il Presidente Massimo De Salvo ringrazia il Dott. Gaudiano per il lavoro svolto in anni difficili non solo per l’Associazione ma, più in generale, per il sistema imprenditoriale.

Infatti, prima la pandemia da Covid-19, poi la guerra in Ucraina, quindi la crisi energetica e l’inflazione, da ultimo il cambio del Presidente nazionale, sono stati un banco di prova difficile anche per un’Associazione molto rappresentativa, capillarmente diffusa e ben radicata territorio.

Dichiara il Presidente De Salvo:

“Ringrazio Vito Gaudiano perché dopo la quarantennale direzione di Franco Stella pochi avrebbero scommesso su di noi; e invece grazie al lavoro di squadra abbiamo superato in maniera indolore il momento difficile e oggi siamo ancora il punto di riferimento della piccola e media impresa sul territorio.

A Cosimo Dottorini auguro di poter conseguire successi ancora maggiori.

Forte di un gruppo coeso e di una struttura di primo livello, l’Associazione garantirà agli associati la continuità del lavoro svolto in tanti anni prima da Stella e poi da Gaudiano, per cui ci muoveremo nel solco tracciato che ha portato Confapi Matera a essere tra le prime associazioni imprenditoriali in Basilicata.

Ciò significa che anche se gli uomini cambieranno, la politica di Confapi Matera rimarrà la stessa, cioè quella di un’Associazione libera e indipendente dalla politica, scevra da condizionamenti di sorta e con un unico obiettivo, quello di tutelare gli interessi delle piccole e medie imprese del territorio.

Intanto abbiamo voluto nominare subito un nuovo Direttore e la scelta del Dott. Cosimo Dottorini, grazie alla sua esperienza di vita associativa e alle sue capacità manageriali, ci dà ottime prospettive per il futuro.

Il nuovo Direttore sarà presentato ai Consiglieri di Confapi Matera in occasione della riunione del Consiglio Direttivo del prossimo Lunedì 5 Giugno, convocato presso la Fabbrica del Carro di Matera.

Per il Presidente De Salvo la scelta di questa sede vuole dimostrare la vicinanza di Confapi all’Associazione “Maria SS. della Bruna”, presieduta dal Dott. Bruno Caiella, e un invito a tutti gli Imprenditori a sostenere l’importante manifestazione.

