Il mare di Policoro sempre più al top: Festa della Bandiera Blu per le bellissime spiagge! I dettagli

Si svolgerà domenica 7 Luglio, presso Piazza Italia sul lungomare destro di Policoro, la cerimonia ufficiale per la celebrazione della Bandiera Blu 2024, assegnata alla nostra città dalla FEE, Foundation for Environmental Education, per il nono anno consecutivo.

L’Amministrazione comunale, al fine di condividere con tutta la città, forze dell’ordine, associazioni ambientalistiche e con gli operatori turistici questo importante riconoscimento, ha voluto organizzare un evento che vedrà tutti coinvolti e farà dell’inclusione il suo tema principale, anche per evidenziare il primato in Basilicata come Comune detentore della Bandiera Lilla.

L’appuntamento infatti, che prenderà il via dalle 19.00, vedrà protagonista l’Associazione Onlus Anffas Policoro ed i suoi ragazzi speciali che, tramite il battello “Freedom”, approderanno presso le spiagge di Policoro portando in dote ai presenti la tanto attesa Bandiera Blu che sarà poi issata in Piazza Italia.

Dopo questo momento ed i saluti istituzionali, toccherà ad una Street Band animare la serata con i musicisti si recheranno in tutti i lidi ed i chioschi del lungomare portando il loro saluto conviviale.

Interverranno:

Enrico Bianco, Sindaco di Policoro;

Massimiliano Padula, Vice Sindaco e Assessore al Turismo e Ambiente;

Donato Ramunno, Direttore ARPAB.

Di seguito la locandina con i dettagli.