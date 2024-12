Il Grassano trionfa nella Coppa Italia di C2 “Salvatore Batta”! Congratulazioni

Il PalaVejanum di Viggiano ha ospitato, il 29 dicembre 2024, la finale della Coppa Italia regionale di C2 “Salvatore Batta”, un evento che ha concluso un intenso fine settimana dedicato al calcio a 5 lucano.

Dopo una gara combattuta ed emozionante, il Grassano ha conquistato il trofeo superando l’Atletico Lavello con un risultato di 4-3. La partita, caratterizzata da un continuo botta e risposta tra le due squadre, ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino al fischio finale, confermando il livello elevato del calcio a 5 regionale.

L’incontro ha visto il Grassano passare ripetutamente in vantaggio, ma ogni volta il Lavello ha saputo reagire, mantenendo vivo l’equilibrio della gara fino agli ultimi minuti. Alla fine, il Grassano ha prevalso, aggiudicandosi una vittoria che premia il lavoro e la dedizione di tutta la squadra.

Alla finale erano presenti numerose autorità del Comitato Regionale Basilicata della LND, tra cui il Presidente Emilio Fittipaldi, il Vice Presidente Vicario e Responsabile Regionale del Calcio a 5, Rocco Giuseppe Palazzo, il Delegato Provinciale di Potenza per il Calcio a 5, Innocenzo Albano, e i Consiglieri Antonio De Bonis e Michele Ragone. La loro partecipazione ha sottolineato l’importanza dell’evento per il movimento calcistico regionale e il forte sostegno alle società protagoniste del calcio a 5.

Nel suo intervento, il Presidente Emilio Fittipaldi ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento e ha sottolineato il valore di queste finali come momento di celebrazione del calcio dilettantistico. “La Coppa Italia di C2 è una competizione che esprime i valori del nostro movimento: passione, impegno e rispetto. Complimenti al Grassano per il successo e all’Atletico Lavello per la grande prova di carattere. Queste partite sono la dimostrazione della vitalità del calcio a 5 lucano e della crescita costante del nostro movimento.”

L’evento si inserisce nel progetto “Il Nostro Calcio con Eni”, una collaborazione che sostiene il calcio dilettantistico e giovanile in Basilicata, promuovendo valori come inclusione, rispetto e coesione sociale.

La Coppa Italia di C2 “Salvatore Batta” chiude un anno di successi e iniziative per il calcio a 5 lucano, proiettando il movimento verso nuove sfide e obiettivi per il 2025. Il Comitato Regionale Basilicata continua a lavorare per promuovere il calcio dilettantistico come strumento di crescita e aggregazione, con il prossimo appuntamento già fissato per le fasi finali dei campionati giovanili di calcio a 5.