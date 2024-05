I tre plessi di Miglionico, Grottole e Pomarico danno il via al Festival della Scienza in una location suggestiva e accogliente! L’iniziativa

Nei giorni del 3, 4 e 5 Giugno 2024 l’Istituto Comprensivo di Miglionico – Grottole e Pomarico, organizza il Festival della Scienza, all’interno di un contenitore suggestivo ed accogliente: il Castello del Malconsiglio.

È la prima edizione del Festival, voluta dalla dirigente Alma Tigre, che ha “consegnato” a questo evento un titolo importante: “L’armonia dell’Universo”.

Ed è proprio intorno al concetto di armonia, che durante il Festival si avvicenderanno figure importanti del mondo della fisica, delle scienze, della medicina, della ricerca, della letteratura e della musica, che racconteranno, ognuno con il proprio linguaggio, la bellezza dell’Universo.

L’armonia è un concetto antico, probabilmente “figlia”di Pitagora, che ne studiò le implicazioni non solo in riferimento alla geometria e allo studio dell’Universo, ma in un’accezione più ampia e coinvolgente, di natura etica, musicale, applicabile alla politica e ad ogni gesto personale e sociale.

È per questo che, nel corso del Festival, patrocinato da Comune di Miglionico, Regione Basilicata, Università degli Studi della Basilicata, Conservatorio “E.R. Duni” di Matera, Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” di Bari, Matererelettrica e Gens, si parlerà di stelle, atomi, vita nel cosmo, di pianeti, di stringhe, di minerali, di DNA, di mappature sonore e di viaggi, reali e di fantasia, attraverso le bellezze dell’Universo.

La scuola partecipa attivamente alle giornate del festival attraverso l’organizzazione di spettacoli, laboratori realizzati all’interno e fuori dalle aule, di mostre allestite nel Castello del Malconsiglio.

Ci saranno poi i workshop, tenuti da esperti, a cui prenderanno parte gli alunni della Secondaria di I grado.

I tre plessi di Miglionico, Grottole e Pomarico, hanno lavorato in sinergia sui tre ordini di scuola del Comprensivo, Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, per esprimere, sotto varie interpretazioni, il concetto di armonia universale.

Commenta la Dirigente Alma Tigre:

“Le discipline Steam sono diventate parte integrante del curricolo scolastico, ma non solo per i contenuti.

È importante, infatti, che la scuola insegni ad osservare la realtà, a misurarla, ad indagarla con curiosità, a sentirsene parte.

L’armonia è ovunque e basta cercarla.

Siamo parte di un sistema grande ed accogliente, nel quale ognuno ha il proprio posto e c’è posto per tutti.

Ecco che l’universo diventa un esempio di armonia di corpi lontani, ma anche vicini e osservabili ad occhio nudo”.

La cerimonia si concluderà il 5 Giugno, con il concerto pianistico del Maestro Alessandro dell’Aere, docente di fisica e musicista, sulla terrazza del Castello del Malconsiglio, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e della dirigente Tigre.

La partecipazione sarà aperta a tutti e gratuitamente, secondo il calendario del Programma seguente.