“I danni provocati dalle precipitazioni dei mesi di Maggio e Giugno hanno messo in ginocchio l’agricoltura lucana”! Questa la situazione

“I danni provocati dalle precipitazioni dei mesi di Maggio e Giugno hanno messo in ginocchio l’agricoltura lucana.

Così scrive Gianni Leggieri, Consigliere Regionale, che aggiunge:

Per questo motivo ho presentato una richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio regionale per discutere e trovare soluzioni per gli agricoltori danneggiati dalle precipitazioni meteo che si sono susseguite per quasi due mesi.

A farne le spese, oltre ai vigneti, anche altre colture in tutta la Basilicata.

Il settore agricolo è strategico per la nostra regione e occorre mettere al centro ogni iniziativa utile“.

La richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio regionale sull’emergenza maltempo è stata sottoscritta anche dai Consiglieri regionali Perrino, Cifarelli, Braia, Giorgetti, Polese, Pittella, e Trerotola.

Spiega ancora Gianni Leggieri:

“I colleghi hanno dimostrato grande sensibilità e li ringrazio per questo.

Auspico inoltre che, trattandosi di un tema trasversale, lontano da bandiere di partito, anche la maggioranza di centrodestra possa contribuire a rendere proficua la discussione e a trovare rapidamente una soluzione per gli agricoltori messi a dura prova per le incredibili precipitazioni delle scorse settimane.

Nel settore vitivinicolo, per esempio, è stato assestato un duro colpo in un periodo cruciale per i processi di maturazione delle uve in vista della campagna di raccolta del prossimo autunno.

Da quanto mi comunicano tanti agricoltori i normali trattamenti nei vigneti inefficaci per contrastare la malattia fungina causata dalla peronospora possono risultare inefficaci.

Se gli interventi venivano effettuati una volta ogni due settimane, ora si rendono necessari con maggiore frequenza, ogni cinque-sei giorni, con un notevole dispendio di risorse umane ed economiche.

È facile immaginare gli scenari legati a quanto sta accadendo, senza escludere le spese esorbitanti che gli agricoltori sono costretti ad affrontare in un periodo caratterizzato già dal caro-prezzi e dall’inflazione.

I nostri prodotti agricoli vanno sostenuti e tutelati.

La Regione Basilicata sia pronta ad intervenire”.a

