Green pass: prorogato di un anno per i viaggi in Europa! Ecco cosa comporta

Accordo tra Parlamento europeo e Consiglio per estendere di un anno il certificato digitale COVID dell’UE, ma con l’obbligo per la Commissione europea di revisione a fine 2022.

Quindi la certificazione verde, in scadenza il 30 Giugno, avrà validità per altri 12 mesi aggiuntivi.

Infatti, come si legge su Today.it:

“Gli Stati dovranno astenersi dall’imporre restrizioni alla libera circolazione per i titolari del certificato: potranno imporle solo se proporzionate, necessarie e non discriminatorie, allo scopo di tutelare la salute pubblica.

A livello Ue il Green Pass è infatti concepito esclusivamente come strumento per facilitare la libertà di circolazione nell’Unione: sono gli Stati che, eventualmente, decidono di utilizzarlo anche a fini interni di gestione della pandemia.

Il fatto che la “carta verde” sia stata prorogata per un altro anno dunque non vuol dire che verranno reintrodotte misure restrittive come quelle che abbiamo conosciuto lo scorso inverno (almeno in Italia): su questo punto decideranno i governi nazionali.

Va altresì sottolineato che anche a livello Ue, la proroga di questo strumento non implica necessariamente che per spostarsi tra i vari Stati servirà il Green Pass: in sostanza a essere oggetto di proroga è solo la “base legale” che consente ai singoli Stati, se lo ritengono opportuno, di richiedere il Green Pass ai viaggiatori che entrano nel proprio Paese.

Anche in questo caso dunque la decisione spetta ai singoli governi (l’Italia ad esempio non chiede più il certificato dal 1° Giugno).

Lo schema del Green Pass, concepito fin dall’inizio come uno strumento temporaneo perché comporta restrizioni della libertà motivate dalla necessità di tutelare la salute pubblica, verrà terminato quando la situazione epidemiologica lo permetterà.

L’accordo dovrà ora essere adottato da Consiglio e Parlamento, per entrare in vigore entro il 30 Giugno.

L’Aula lo voterà nella miniplenaria della settimana prossima a Bruxelles”.

