Gravissimo incidente in Basilicata, una persona ha perso la vita: ecco la situazione

Anas informa:

“Per incidente, un tratto della strada statale 658 “Potenza-Melfi” è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 46,300 a Melfi, in provincia di Potenza.

Il sinistro ha coinvolto due autovetture che nello scontro, hanno causato il decesso di uno dei due conducenti.

Per consentire le operazioni di rimozione e pulizia della strada, attualmente la circolazione è deviata lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in loco e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.