Grave incidente questa mattina tra due auto.

Feriti per via dell’impatto un giovane uomo di Vietri di Potenza e una donna di Buccino che sono stati trasportati in ospedale.

L’accadimento è avvenuto in località Mesarico, nella frazione di Buccino Scalo (SA).

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, due ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco.