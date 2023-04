Grande successo per il 6° Trofeo “Policoro Village Mare e Motori”! Ecco chi è salito sul podio

Continua a non credere ai propri occhi ma la realtà è evidente ai cronometri: con il tempo finale di 6’49″78 e un divario di quasi sei secondi sul primo inseguitore, Donato Argese ha dominato oggi sul circuito cittadino di Policoro Lido, in provincia di Matera, il 6° Trofeo “Policoro Village Mare e Motori”, seconda prova del Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport 2023, al volante di una Radical SR4 preparata dai fratelli D’Amico per la scuderia Fasano Corse.

Ha dichiarato il 30enne fasanese (BR) alla sua quinta vittoria consecutiva in Formula Challenge:

“Gara bagnata, gara fortunata, questa situazione mista asciutto bagnato è stata imprevedibile e bellissima, sono felice di aver avuto al mio fianco un campione come Franco Leogrande che mi ha dato preziosi consigli, mi sono divertito davvero tanto e non mi aspettavo questa vittoria.

L’obiettivo adesso è puntare alla prossima prova tricolore in programma a Sarno tra un mese“.

Sul secondo gradino del podio, con il tempo totale di 6’55″46, è salito il salentino Damiano Negro, portacolori della scuderia Motorsport Scorrano, autore di una brillante prestazione al volante di un Kart Cross Yacar 600 Vst. Con 45 centesimi di distacco, a conquistare il terzo posto, a bordo di una Radical SR4, è stato il beneventano Eugenio Barbone (Scuderia Vesuvio).

Gara senza risultato per il vincitore della passata edizione, il potentino Carmelo Coviello, protagonista di una toccata dopo la prima chicane nel giro di qualifica con la sua Osella PA21, miglior tempo in gara 1 ma con dieci secondi di penalità, e poi rinuncia per condizioni avverse del tempo.

La pioggia infatti ha condizionato non poco gli esiti della corsa organizzata da Basilicata Motorsport e, in affiancamento, dall’ASD Veteran Club Policoro Corse, che ha registrato il numero record di prototipi al via in questa disciplina.

Fuori dal podio il pilota di Ercolano (NA) Alfonso Casillo (Scuderia Vesuvio), su Elia Avrio ST09, seguito, al quinto posto, su vettura gemella, dal tarantino di Montemesola Vito Sgobio (Max Racing) e, in sesta posizione, dal casaranese Paolo Garzia (Casarano Rally Team), primo di gruppo N su Citroen Saxo.

Settima posizione per la Radical Prosport condotta da Romeo Cioffi di Agerola (NA) per la scuderia Vesuvio.

Completano la top ten della gara Pietro Giordano, presidente della Tramonti Corse, su Radical SR4, Enzo Polimeno su Camotos Kart Cross per la Motorsport Scorrano, e Vincenzo Fusco su Peugeot 106 N1600.

All’undicesimo posto assoluto e al primo in E1 Italia si è classificato il campione italiano Formula Challenge in carica Vito Pastore (Apulia Corse) su Renault 5 GT Turbo.

Nello Speciale Slalom il successo è andato ad Alfonso Tramontano (Scuderia Vesuvio), su Renault 5 GT Turbo, mentre nel gruppo A si è imposto Domenico Filardi (Cosenza Corse) su Alfa Romeo 33.

Il leader tra le bicilindriche è Raffaele Pagano, su Fiat 500 e, tra gli Under 23, Angelo Rocco Lucia su Kart Cross Yacar 600 del team Ciracì Motorsport.

Giuseppe De Palo, con la sua Honda Civic Vti ha fatto suo il Gruppo Racing Start Plus e tra le “stradali” RS ad avere la meglio è stato Cosimo Laghezza (Apulia Corse) su Peugeot 106 1600 16v.

Nulla di fatto per la pluricampionessa italiana femminile FC Giulia Candido (Tramonti Corse), costretta al ritiro per noie al cambio della sua Peugeot 106 Rallye N 1400.a

