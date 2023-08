Grande successo l’imperdibile mostra dell’artista lucana Serena Bamboonine che racconta con la pittura cinese la nostra bella Basilicata. Ecco luogo e orario di apertura

Ieri, Mercoledì 16 Agosto, grande successo l’inaugurazione a Cisternino della mostra personale dell’artista Serena Leggeri in arte Serena Bamboonine.

Questa imperdibile esposizione dal titolo “CAMBIARE PROSPETTIVA -Paesaggi italiani nella pittura ad inchiostro cinese di Serena Bamboonine”, che prende spunto dalla bellezza di molti paesaggi italiani, è visitabile nel cuore del centro storico di Cisternino, nel Palazzo “La Gravinese”.

La mostra raccoglie una serie di dipinti realizzati su carta di riso con la tecnica cinese dell’inchiostro ad acqua e poi colorati ad acquarello dall’artista lucana Serena Bamboonine.

Serena, laureata in architettura a Roma, ha studiato il Taoismo e il Tai-Chi con il Maestro John Shadow e ha poi cominciato a viaggiare in Cina, Malesia e nel sud-est asiatico studiando l’arte tradizionale della pittura cinese con diversi maestri fino ad entrare a far parte del lignaggio del prestigioso calligrafo e pittore Sun Zhuli.

I dipinti, raccolti attraverso l’arte dello schizzo dal vivo, prevedono un tratto unico e vigoroso.

Si disegna direttamente sulla carta con il pennello, senza matita e senza l’uso della gomma, quindi senza modifiche o rimaneggiamenti.

Per fare questo è necessario che la mente sia in uno stato fluido di concentrazione senza sforzo.

Queste le parole dell’artista:

“La particolarità dei miei dipinti consiste in un connubio tra cultura italiana e cinese.

In questa mostra, in modo specifico, ho rappresentato la Puglia e la Basilicata.

Ho scelto la Puglia perchè vivo qui in Puglia.

Invece, la Basilicata perchè è la mia terra d’origine e così ho rappresentato dei luoghi che non solo conoscevo ma con cui ho un’affinità sentimentale.

Per fare pittura cinese non c’è solo alla base la tecnica ma anche e soprattutto un’immersione nella cultura cinese.

Non a caso sono più di 30 anni che pratico il Tai-Chi, attraverso questo mi sono poi avvicinata alla filosofia taoista che è poi alla base della pittura cinese.

Quindi è stato un percorso lungo e affascinante.

Il titolo della mostra è “CAMBIARE PROSPETTIVA” perché la cultura cinese ti consente di allargare gli orizzonti e di vedere le cose in un altro modo”.

Quindi Architettura, Taoismo, Tai-Chi e i nostri più bei paesaggi italiani vi aspettano!

La mostra rimane aperta fino a Giovedì 31 Agosto con orario 20:00 – 23:00, presso l’antico e affascinante Palazzo “La Gravinese” a Cisterinino.

Per ulteriori info ecco il sito ed i contatti dell’artista:

www.serenabamboonine.com – serenabamboonine@gmail.com

A seguire la locandina dell’evento e le foto dell’inaugurazione alla presenza del curatore della mostra Carlo Perretti e del maestro Angelo Guarini che ha deliziato i presenti con il suono dell’erhu (violino cinese).





a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)