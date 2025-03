Grande soddisfazione per Pisticci che riceve il prestigioso riconoscimento nazionale per la rievocazione storica “La Taccariata”. Complimenti

Stamattina si è tenuta a Roma, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica Italiana, la cerimonia di consegna dei marchi di qualità di Ente Pro Loco Italiane per gli eventi delle Pro Loco che ogni anno la rete associativa di Terzo Settore Epli assegna alle manifestazioni dai forti contenuti storici e culturali.

Grande soddisfazione per Pisticci, che con il Centro Studi Gymnasium – Enotria Felix ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nazionale per la rievocazione storica “La Taccariata”, entrando così a far parte della Carta Nazionale Palii, Rievocazioni e Cortei Storici.

Un importante traguardo che testimonia l’impegno nel mantenere vive le tradizioni locali e valorizzare il patrimonio storico e culturale della nostra comunità.

Oltre a Pisticci, anche altri comuni lucani hanno ottenuto riconoscimenti: la Pro Loco Melfi “Federico II” ha ricevuto il marchio di qualità Sagra d’Eccellenza per la “Sagra della Varola”; l’Associazione Venosa Città della Cultura con il “Festival del Gusto” è stata premiata con il marchio di qualità Sagra d’Eccellenza; la Pro Loco Rivello con la rievocazione storica “Restituta Libertas” è stata inserita nella Carta Nazionale Palii, Rievocazioni e Cortei Storici; infine, l’Associazione Al Parco ha ottenuto il marchio Carnevali Autentici per “Il Carnevale di Satriano – La Foresta che cammina”.

Alla cerimonia, promossa su iniziativa della Senatrice Vita Maria Nocco e con la partecipazione della Senatrice Cinzia Pellegrino, degli Onorevoli Gianluca Caramanna e Pino Bicchielli e della Segretaria del Ministero del Turismo dottoressa Barbara Casagrande, hanno preso parte il Presidente del Centro Studi Gymnasium – Enotria Felix Francesco Iannuzziello, accompagnato dal sindaco di Pisticci Domenico Albano e dal Presidente della Pro Loco Pisticci Beniamino Laurenza.

Presenti anche i rappresentanti delle altre realtà premiate e i rispettivi primi cittadini.

Ha dichiarato a margine della cerimonia il sindaco Domenico Albano:

“Questo riconoscimento premia il grande lavoro di chi, con passione e dedizione, porta avanti iniziative che raccontano la storia e l’identità del nostro territorio.

La valorizzazione delle nostre tradizioni è un obiettivo fondamentale e siamo orgogliosi che Pisticci sia protagonista in un contesto così prestigioso”.