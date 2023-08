Grande parco eolico in mare, sindaco di Policoro: “siamo contrari. Il nostro mare Ionio è la culla della civiltà. Non si può deturpare”. Siete d’accordo?

Il Comune di Policoro ha inoltrato le osservazioni in merito alla richiesta di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un parco eolico off-shore.

Il Sindaco Enrico Bianco dichiara:

“Abbiamo inviato le nostre osservazioni esprimendo il parere contrario a questa richiesta di autorizzazione piovutaci dal cielo per la realizzazione di un mega impianto eolico off-shore al largo della nostra costa.

Siamo costretti per l’ennesima volta a difenderci da scelte che non tengono conto dell’esigenze delle nostre comunità e dalle scelte di sviluppo che sono state fatte nel corso degli anni.

Il nostro mare Ionio è la culla della civiltà, la storia millenaria che narrano le nostre acque ci insegna che da qui è passata la civilizzazione che ha reso il mondo grande, da qui sono passati un crocevia di uomini ed idee che hanno concorso alla creazione dell’Europa.

Per questa ragione risulta particolarmente importante intendere la salvaguardia del patrimonio storico-paesaggistico in maniera globale, dal mare all’entroterra, al fine di comprendere quelle società che, attraverso la Storia, hanno fatto del Mediterraneo, in generale, e del Mare ionio, in particolare, il nostro patrimonio identitario comune, e del territorio di Policoro un osservatorio unico di questa grande avventura umana della costruzione, secoli dopo secoli, della civiltà occidentale.

Il mare della Storia non si può deturpare.”a

