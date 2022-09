Grande gioia per due nonnine del materano: dopo lo sfratto, sono tornate nelle loro case! Ecco le foto

“Fare il sindaco vuol dire, a volte, prendere decisioni che per quanto dolorose, sono estremamente necessarie, quando in gioco vi è la sicurezza e l’incolumità delle persone”.

Così il Primo cittadino di Montalbano Jonico, Pieri Marrese, che aggiunge:

“Mio malgrado, ho dovuto emettere un’ordinanza di sgombero per due unità abitative site in piazza Savona, a seguito di sopravvenute criticità statiche dell’edificio in cui erano ubicate.

L’edificio in questione è di proprietà dell’Ater Matera, a cui esprimo la mia gratitudine per la fattiva collaborazione appena sollecitata sulla questione, nonché per gli interventi effettuati che hanno reso sicure queste abitazioni.

Con soddisfazione e, allo stesso tempo, con grande emozione, insieme all’Amministratrice Unica dell’Azienda Territoriale, Lucrezia Guida, ho potuto riconsegnare le chiavi degli alloggi, allora sgomberati, alle due anziane signore che vi abitavano.

Con letizia e con qualche lacrima di gioia le anziane signore sono così tornate nelle loro rispettive dimore.

Dal mio canto, sono già a lavoro per conseguire i prossimi obiettivi!”.

Ecco le foto.

