Grande attesa per lo show di oggi che colorerà del “Tricolore” il cielo di Policoro! Ecco le foto delle prove e info utili

Tutto pronto per l’evento che colorerà del “Tricolore” il cielo di Policoro.

Ieri la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare ha dato un assaggio delle sue abilità.

Mancano poche ore ormai al “Policoro Air Show 2023” che si terrà oggi Domenica 25 giugno, a partire dalle ore 15.00, sulla costa policorese.

L’evento, promosso dal Comune di Policoro, dalla Regione Basilicata e organizzato dall’Aero Club Sibari Fly Asd nell’ambito delle manifestazioni celebrative dei 100 anni dell’Aeronautica Militare, consisterà in uno spettacolo aereo acrobatico con l’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale delle “Frecce Tricolori” e con la partecipazione di velivoli militari e non.

Per l’occasione, che vedrà nuovamente la Città di Policoro protagonista che prevede la presenza di circa 50mila persone, l’Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e con gli organizzatori, ha disposto un completo vademecum per la gestione dell’evento scaricabile dal sito istituzionale.

Ecco alcune info utili divulgate dall’amministrazione comunale:

𝐏𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐕𝐈𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀’

“Il Comune di Policoro sulla base delle indicazioni fornite dalla autorità locali di pubblica sicurezza, ha definito un piano di viabilità che intende offrire alla città le migliori condizioni di sicurezza, incolumità pubblica, circolazione e fruibilità dell’evento.

Abbiamo cercato di limitare al massimo i disagi e confidiamo nella collaborazione di tutti.

Le aree individuate per la manifestazione sono state divise in:

AREA ROSSA (area completamente pedonalizzata): Duna attrezzata e spiaggia;

AREA ARANCIONE (area completamente pedonalizzata): Via Dazimo, Via Pirro, Via Alessandro il Molosso, Via Aristione, Via Aristarco, Via Zeusi, Via Damaso, Via Amiri il Saggio, Via Archia, Piazza Polieon.

Nell’Area Arancione ci sarà il divieto di sosta con rimozione a partire dalle ore 7:00 del 25 Giugno.

AREA CON DIVIETO DI TRANSITO: Via Mascagni, Via San Giusto, Via Catone, Via Polibio, Via Aristarco, Via Aristione, Via Zeusi, Via Archia, Piazza Akiris, Piazza Siris, Largo Esperia, Largo Enotria, Largo Atena, Via Damaso, Piazza Polieion, Via Amiri il saggio, Largo Dionisio, Largo Chona, Largo Demetra, Largo Italia, Via Alessandro il Molosso, Via Pirro, Via Dazimo, Via Lido, Via Bellini (tratto compreso tra Via Oberdan e Via Lido), Via Fiume, Via Trieste (tratto compreso tra Via Oberdan e Via Lido).

L’Amministrazione Comunale invita i propri cittadini ed i propri ospiti ad utilizzare le biciclette, se possibile, per raggiungere l’area della manifestazione.

Il Piano di viabilità prevede il divieto di transito e sosta dei veicoli a partire dalle ore 9:00 del 25 Giugno e sino a conclusione delle operazioni di deflusso del pubblico per le vie:

Via Mascagni, Via San Giusto, Via Catone, Via Polibio, Via Aristarco, Via Aristione, Via Zeusi, Via Archia, Piazza Akiris, Piazza Siris, Largo Esperia, Largo Enotria, Largo Atena, Via Damaso, Piazza Polieion, Via Amiri il saggio, Largo Dionisio, Largo Chona, Largo Demetra, Largo Italia, Via Alessandro il Molosso, Via Pirro, Via Dazimo, Via Lido, Via Bellini (tratto compreso tra Via Oberdan e Via Lido), Via Fiume, Via Trieste (tratto compreso tra Via Oberdan e Via Lido).

Sarà consentito ai soli residenti di raggiungere la propria abitazione fino alle ore 12,00 secondo il seguente itinerario:

Via San Gottardo – Via delle Frecce Tricolori – via Trieste – Via Lido. Riapertura della viabilità a conclusione delle operazioni di deflusso del pubblico.

Sarà consentito ai cittadini residenti lungo le strade che si immettono su:

Via Mascagni, Via San Giusto e di Via Lido, di raggiungere solamente il centro.

𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀’ 𝐃𝐈𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈

L’Accesso designato è quello di Via Lido con parcheggio riservato in Largo Atena.

Per poter fruire dei posti riservati ai disabili nell’area hospitality, basterà recarsi al punto di accesso e presentare la documentazione attestante la disabilità.

Tali posti saranno concessi fino ad esaurimento delle disponibilità.

L’accesso all’area dedicata nell’hospitality, garantisce il posto al disabile e ad un solo accompagnatore”.

Ecco le foto delle prove delle frecce tricolori a Policoro.

