Governo, Meloni nomina sottosegretari e viceministri: “Basilicata inesistente al Governo nazionale e sempre più umiliata”. I dettagli

“Non cercate gente lucana nella lista dei sottosegretari e in quella dei viceministri del Governo Meloni.

La Basilicata è inesistente, la nostra Basilicata sempre più umiliata.

Il centro destra affonda in maniera eclatante la nostra regione e, dopo aver partecipato al saccheggio dei seggi lucani, riducendone la rappresentanza in Parlamento a sole 3 unità, ha azzerato anche quella nel Governo e del Sottogoverno”.

Così Luca Braia, consigliere regionale e capogruppo di Italia Viva che prosegue:

“Di ‘lucano’ al Governo abbiamo il nulla, solo la veneta Casellati che però, oltre alla partecipazione a tutte le ‘processioni’ del settembre elettorale, eletta qua, non può certo essere annoverata tra le rappresentanze regionali.

Tutto era troppo prevedibile: noi di Italia Viva ve lo avevamo detto sin dall’inizio della campagna per le politiche.

Facile profezia che si è avverata, Meloni con i partiti di centro destra avranno ben pensato che è meglio non avere persone di Basilicata in Parlamento e al Governo per avere mani libere su temi delicatissimi quali energia, gas, petrolio, autonomia e, purtroppo, molto altro”.

