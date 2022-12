Governo, caro energia: ecco il nuovo meccanismo per risparmiare sulle bollette!

Il governo centralizzerà la politica energetica per mitigare l’impatto delle bollette stimando un risparmio fino ai due terzi delle voci che le compongono.

Ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti intervistato alla Festa dei 10 anni FdI:

“Sulle bollette energetiche stiamo studiando un meccanismo in cui il calcolo della bolletta dovrebbe in un qualche modo incentivare il risparmio.

Cioè dare una fascia protetta di consumo del 70-80% degli anni precedenti tutelato allo stesso prezzo, poi se qualcuno consuma di più paga un prezzo più elevato.

La scelta che abbiamo fatto è stata di continuare nella logica del bonus sociale incrementando il numero delle famiglie che ne hanno diritto: è una scelta in continuità con il Governo precedente anche per non creare ulteriore casino.

Poi da primavera dovrebbe essere introdotto il nuovo meccanismo a fascia tutelata:

Se qualcuno consuma di più paga di più.

È un meccanismo molto complicato che potrebbe esordire la prossima primavera” ha concluso il ministro che ha annunciato anche cambiamenti sulla precedente imposta sugli extraprofitti.

Nelle prossime ore il governo proporrà una norma per avere tutte le informazioni che in questo momento sono diffuse tra vari enti ed autorità e che sembrano quasi misteri e segreti”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)