Gli studenti dell’Istituto Duni-Levi di Matera a bordo della ‘Nave della Biennale’ verso Barcellona. Il progetto

La “Nave della Biennale dei Licei artistici” ai nastri di partenza.

L’8 Marzo gli studenti di alcuni licei artistici italiani partiranno dal porto di Civitavecchia, a bordo di una nave da crociera Grimaldi Lines, per raggiungere Barcellona.

Il viaggio si concluderà il 12 Marzo, sempre a Civitavecchia.

“La Nave della Biennale” si situa all’interno del progetto complessivo di ViaggiArte, ideato e coordinato da Mariagrazia Dardanelli, presidente onorario della Rete Nazionale Licei Artistici, (ReNaliArT) e presidente dell’Associazione Amici della Biennale dei Licei artistici (ABiLiArt).

Dall’8 al 12 Marzo, 150 studenti provenienti dai licei di Matera, Pisa, Roma, Rieti e Tivoli, accompagnati da 15 docenti, saranno impegnati in attività singolari e stimolanti a bordo della nave, utili per il potenziamento delle capacità artistiche e per la valorizzazione dei singoli background, nonché delle capacità artistiche e insieme imprenditoriali degli studenti.

In tutto sono previste 30 ore di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – ex alternanza scuola-lavoro), percorsi formativi utili ad orientare gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori al mondo del lavoro, al proseguimento degli studi e sviluppare competenze trasversali.

Per Matera, parteciperanno gli studenti del Liceo artistico statale “Duni – Levi”.

All’arrivo in Spagna, per due giorni gli studenti potranno visitare Barcellona, Girona, Lloret de Mar e Figueres, la città catalana che ha dato i natali a Salvador Dalì.

Nella città catalana gli studenti potranno conoscere e ammirare le principali opere d’arte :

la Rambla di Barcellona,

il Barrio gotico,

il quartiere più antico della città,

la Cattedrale della Santa Croce e di Santa Eulalia, detta semplicemente la Catedral,

la Sagrada Familia (con i capolavori di Antoni Gaudì),

Park Güell,

Casa Batllò e la Pedrera,

la Boqueria, il mercato coperto più famoso d’Europa.

Sulla via del ritorno, sempre a bordo della nave, gli studenti continueranno le attività fino all’evento finale per la presentazione dei progetti (pitch ball), la votazione e la premiazione dei vincitori.

Sulla nave sarà allestita una mostra virtuale di tutte le opere partecipanti alla V Biennale dei Licei Artistici con pannelli estratti dal catalogo edito da Gangemi editore.

La “Nave della Biennale” è una delle iniziative organizzate nell’ambito della Biennale dei Licei artistici, che ha celebrato nell’ottobre scorso la quinta edizione.

Momento clou della manifestazione è stata la mostra delle 207 opere realizzate dagli studenti di 210 licei italiani e stranieri: 186 opere sono state realizzate da studenti italiani e 21 da studenti di altri paesi.

Il progetto è inserito nel Programma di Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è stato realizzato dall’Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici.

La mostra è stata aperta dall’1 al 20 ottobre 2024 nel Museo delle Civiltà all’EUR.

La Biennale dei Licei artistici, che celebra quest’anno i dieci anni di attività, è un incubatore di creatività e di innovazione, che punta a valorizzare l’arte contemporanea individuando gli artisti del domani che già oggi operano, con ottime capacità espressive, nelle scuole italiane.

Il progetto della Biennale prevede anche “ViaggiArte”: le opere degli studenti (una parte di quelle in esposizione a Roma) arriverà in alcune città per un ulteriore momento di mostra.

La prima tappa si è svolta ancora a Roma, con un’esposizione presso la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito dal 22 al 29 novembre 2024.

Si proseguirà con Napoli, Perugia, Spoleto, Lussemburgo, Volterra e altre città italiane ed europee.

A realizzare il progetto della Nave della Biennale sarà M.T.B. Management of Tourism and Biodiversity di Elly Travel di Roma che ha curato, con ABiLiArt, l’ideazione, la programmazione e l’organizzazione del PCTO e del viaggio.

La casa editrice Gangemi ha realizzato i pannelli che riproducono le opere che hanno partecipato all’ultima edizione della Biennale, la Cartiera di Fabriano ha fornito i materiali d’uso per le attività didattiche che si svolgono a bordo.

Ecco alcune foto del lavoro dei ragazzi di Matera.