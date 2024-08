Gli HUB territoriali di Metaponto e Policoro un aiuto per i turisti con servizio taxi gratuito e molto altro. Ecco il progetto

Francesco Cupparo, assessore regionale alle Attività produttive, lavoro e formazione, Venerdì 9 agosto, visiterà gli HUB territoriali di Metaponto e Policoro del progetto “Basilicata for All”, per un turismo accessibile.

Gli HUB sono dei punti informativi nei quali il turista ottiene delle informazioni relative a servizi pubblici e privati del territorio (banche, poste, uffici amministrativi ecc…), altresì, può usufruire di un servizio di accompagnamento e orientamento alle strutture sanitarie, come anche recarsi in luoghi prettamente turistici culturali, religiosi e naturalistici.

Nell’ambito del progetto, gli Hub prevedono la presenza di due “Taxi sociali” tesi a garantire gli spostamenti ai turisti in base alle proprie esigenze psico-fisiche, con personale adeguatamente formato.

Il progetto mira ad investire in un “modello” di accessibilità in grado di favorire l’accoglienza turistica per ogni esigenza, promuovendo il metapontino in veste di “luogo aperto a tutti”.

“Basilicata for All” si articola in 8 azioni connesse tra loro, ma gestite separatamente da uno o più partner dello stesso con specifico know-how.

Negli HUB operano professionisti con esperienza nell’uso delle lingue straniere, oltre che esperti di interventi psicoeducativi di persone con disabilità.

Il “Taxi sociale” è un servizio gratuito.

Gli HUB sono coordinati all’impresa sociale QUM e da un referente della FISH di Basilicata (Federazione Italiana Superamento Handicap), queste ultime, con altri partner del progetto quali Presidi Educativi Impresa sociale, APT Basilicata, Associazione Culturale Ipertesto, sono sovrintese dalla Regione Basilicata. All’Enfor, Ente di formazione professionale e partner di “Basilicata for All”, il compito di aver effettuato un percorso teorico propedeutico per coloro che svolgono alcuni dei tirocini formativi per persone con disabilità presso gli HUB di Metaponto e Policoro.