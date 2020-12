Giornata nera in Basilicata: in una sola sera due persone hanno perso la vita sul lavoro. Non si può morire così

Giornata nera nel potentino sul fronte delle morti sul lavoro.

Erano le ore 17:50 circa di domenica scorsa, 6 dicembre, quando in contrada Pantano di Pignola (PZ), i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per soccorrere una persona.

Arrivati sul posto hanno trovato un uomo nelle acque di un canale e tempestivamente si sono adoperati per trarlo in salvo, consegnandolo al 118 che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Nella stessa sera, a Tolve (PZ), un uomo ha perso la vita nella sua carrozzeria, travolto dall’auto posizionata sul carrello elevatore.

Due tragedie che arrivano come un fulmine a ciel sereno in un periodo già difficile nel quale siamo tutti provati.

Ci stringiamo al dolore delle famiglie.a

