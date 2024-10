G7 sulla parità di genere a Matera: i ministri sono rimasti entusiasti e incantati dalla bellezza dei nostri Sassi. Ecco le foto

Si sta concludendo in queste ore il G7 sulla parità di genere tenuto a Matera.

Racconta il sindaco Bennardi:

“Le sette nazioni più importanti del mondo hanno discusso di uguaglianza di genere, di violenza di genere, di ciò che le donne sono costrette a subire in alcuni Paesi dove vengono calpestati i fondamentali diritti di tante donne e tante persone.

In questi giorni a Matera si sono condivise buone pratiche e definite strategie per il benessere economico, sociale e civile delle donne nel mondo.

Abbiamo anche potuto raccontare delle attività comunali, come la Rete Donna, lo Sportello di ascolto per le donne vittime di violenza, la Casa rifugio, i progetti sull’empowerment e tanto altro.

Personalmente ho avuto l’onore di accompagnare le delegazioni estere in un tour nei Sassi, ho voluto che vedessero anche il museo demoetnoantropologico “MuDeaM”.

I ministri sono rimasti entusiasti e incantati.

Mi dispiace per alcuni disagi e chiusure, le misure di sicurezza sono le medesime avute nelle città ospitanti del G7, Genova, Pompei, Napoli, Siracusa, Trieste, Capri, Venezia, Milano.

Siamo quello che siamo, prima che capitale europea della cultura e patrimonio unesco, siamo una città che piace, che sa rapire l’anima e abbiamo il dovere di rimanere sempre un punto di riferimento mondiale non solo per per bellezza e accoglienza ma per tutto quello che sappiamo dire ed esprimere.

Ringrazio il grande lavoro svolto da tutte le forze dell’ordine, dallo staff della Farnesina, dagli uffici comunali e da tutti coloro i quali hanno assicurato il regolare svolgimento dell’evento, tutto è andato bene.

E soprattutto sono orgoglioso delle materane e dei materani che hanno mostrato fiera compostezza e partecipazione agli eventi collaterali, per altro di grande qualità presso l’Auditorium, il Comunale e la Provincia, dove ancora adesso la sala è piena.

Grazie a tutte e tutti”.

Ecco le foto.